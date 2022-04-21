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    Актриса Юлия Ауг потеряла роли в спектаклях после оскорбительных высказываний о России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актриса Юлия Ауг потеряла роли в спектаклях после оскорбительных высказываний о России

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    globallookpress/Anatoly Lomokhov

    Артистка Юлия Ауг должна была выйти на сцену «Электотеатра
    Станиславкий» 20 апреля, но этого не случится. Постановки с ней отменили после
    оскорбительных высказываний о России.

    Ауг неоднократно критиковала российскую власть, в итоге
    жители страны попросили исключить актрису из художественной жизни страны. За
    последние дни актриса дала несколько скандальных интервью, а также
    поучаствовала в постановке про Украину на территории Эстонии.

    Еще одной актрисой, потерявшей роли в спектаклях, стала
    Чулпан Хаматова. После эмиграции в Латвию ее исключили из труппы театра «Современник».

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