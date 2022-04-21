Актриса Юлия Ауг потеряла роли в спектаклях после оскорбительных высказываний о России

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Артистка Юлия Ауг должна была выйти на сцену «Электотеатра
Станиславкий» 20 апреля, но этого не случится. Постановки с ней отменили после
оскорбительных высказываний о России.
Ауг неоднократно критиковала российскую власть, в итоге
жители страны попросили исключить актрису из художественной жизни страны. За
последние дни актриса дала несколько скандальных интервью, а также
поучаствовала в постановке про Украину на территории Эстонии.
Еще одной актрисой, потерявшей роли в спектаклях, стала
Чулпан Хаматова. После эмиграции в Латвию ее исключили из труппы театра «Современник».
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