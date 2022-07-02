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Актриса Ирина Чериченко тоскует о живущем в США единственном сыне

Актриса Ирина Чериченко тоскует о живущем в США единственном сыне
Кадр из фильма «Чужая стая»

Актриса Ирина Чериченко рассказала, с каким трудом ей дается пережить расставание с сыном Филиппом, который уже много лет живет в США с отцом, американским бизнесменом Артуром.

«Единственный человек, по которому я и искренне тоскую, это мой сын, который проживет в другой стране, поскольку он учился там, а сейчас работает. Но мы очень много и близко общаемся при помощи соцсетей, которые позволяют не только слышать, но и видеть друг друга», — поделилась Ирина Чериченко с журналистами Пятого канала.

Филипп до 16 лет жил вместе с матерью в России. Но после совершеннолетия уехал в Америку, где учился на режиссера, сейчас он работает. Актриса гордится сыном и не собирается мешать ему строить успешную карьеру в США, заявила она.

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RusNewsToday24
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