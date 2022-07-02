Актриса Ирина Чериченко тоскует о живущем в США единственном сыне

«Единственный человек, по которому я и искренне тоскую, это мой сын, который проживет в другой стране, поскольку он учился там, а сейчас работает. Но мы очень много и близко общаемся при помощи соцсетей, которые позволяют не только слышать, но и видеть друг друга», — поделилась Ирина Чериченко с журналистами Пятого канала.