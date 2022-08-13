Культура03

Актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после ДТП

Актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после ДТП

Энн Хеч

Энн Хеч (“Шесть дней, семь ночей”, “Донни Браско”, “Психо”), на прошлой неделе устроившая аварию в Лос-Анджелесе, скончалась в одной из местных клиник. Об этом сообщил журналистам ее сын Гомер.

Мой брат Атлас и я потеряли нашу маму. Спустя шесть дней невероятных эмоциональных качелей я пребываю в глубокой печали, которую не могу выразить словами. Надеюсь, моя мама больше не испытывает боли. Мне хочется верить, что теперь она познает вечную свободу,

— приводит слова Гомера издание Fox News.

Напомним, что 5 августа Энн Хеч врезалась на своем синем Mini Cooper в гараж жилого комплекса, а потом в соседний дом, из-за чего ее автомобиль воспламенился. Актрису госпитализировали с серьезными ожогами.

Все это время Энн находилась в коме. Врачи боролись за ее жизнь, но в пятницу они диагностировали у нее смерть мозга, поэтому близкие актрисы приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения. Также они планируют исполнить желание Энн стать после смерти донором органов.

Энн Хеч

Источник Fox News в полиции Лос-Анджелеса сообщил изданию, что тесты, взятые у Энн Хеч после аварии, показали наличие в ее крови наркотических веществ. Однако еще не доказано, что это не связано с препаратами, которые врачи ввели ей в качестве лечения.

В 2001 году актриса откровенно рассказала в интервью ABC News о своей борьбе с зависимостями, к которым привели детские травмы — будучи ребенком, Энн подверглась сексуализированному насилию со стороны отца, баптистского пастора Дональда Хеча.

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