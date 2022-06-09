Актриса Елена Панова объяснила, почему отказывается от работы в московских театрах

«Я часто сомневалась, надо ли мне это вообще, поэтому и случилось расставание. Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается», — рассказала Панова в беседе с «МК».