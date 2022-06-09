Актриса Елена Панова объяснила, почему отказывается от работы в московских театрах

Актриса Елена Панова рассказала, почему она не числится ни в одном из московских театров. По словам актрисы, у нее произошло болезненное расставание с культурными учреждениями.
Панова рассказала, что ее трудовая книжка уже более десяти лет лежит в МХТ имени А. П. Чехова, артистка до сих пор не смогла забрать документ из культурного учреждения. Также знаменитость добавила, что в Московском театре имени Олега Табакова она вообще была приглашенной актрисой.
«Я часто сомневалась, надо ли мне это вообще, поэтому и случилось расставание. Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается», — рассказала Панова в беседе с «МК».
Артистка добавила, что, числясь в МХТ, она могла спокойно уезжать на съемки, которые были тогда в приоритете. По ее словам, в театре ее не было по полгода и о ней просто стали забывать.