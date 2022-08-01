Актриса Чулпан Хаматова оклеветала россиян по примеру Алексея Серебрякова

«Конечно, люди в Европе более спокойные, меньше грубят в магазинах. Потому что здесь есть, например, привычка пропустить машину, когда ты просишь себя пропустить. Не будут так торопиться, чтобы, не дай бог, ты сейчас влез первый», — отметила Хаматова.