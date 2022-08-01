Актриса Чулпан Хаматова оклеветала россиян по примеру Алексея Серебрякова

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова в одном из последних интервью заявила, что в Европе живут более спокойные люди, чем на ее Родине, сообщает CT News.
«Конечно, люди в Европе более спокойные, меньше грубят в магазинах. Потому что здесь есть, например, привычка пропустить машину, когда ты просишь себя пропустить. Не будут так торопиться, чтобы, не дай бог, ты сейчас влез первый», — отметила Хаматова.
При этом, актриса пояснила, что россияне выполняют все те же действия из-за ужесточения правил ПДД.
Отметим, что в таком же ключе высказывался о россиянах и актер Алексей Серебряков. В одном из интервью он объявил национальной идей россиян «хамство и наглость».