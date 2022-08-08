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Актриса Будина растрогала подписчиков стихотворением для Донбасса

globallookpress/Pravda Komsomolskaya
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Актриса Ольга Будина, известная зрителям по главной роли в сериале «Граница. Таежный роман», растрогала своих подписчиков. Она опубликовала на своей странице в соцсети стихотворение о войне в Донбассе.

Жительница Донбасса Алина Баева переделала строки популярного стихотворения Юрия Левитанского, которое звучало в фильме «Москва слезам не верит», пишет «Царьград». Интерпретация растрогала Будину до слез, и она решила поделиться версией стихотворения о Донбассе со своими подписчиками.

— Что происходит в Донбассе? — А просто война…

— Просто война, полагаете? — Да, полагаю…

Год уж девятый я все под нее засыпаю,

Долго ворочаясь ночью в кровати без сна.

Пользователи оценили строки, отметив их пронзительность. Подписчики пожелали автору скорейшего мира, а актрису поблагодарили за распространение стихотворения в Сети.

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RusNewsToday24
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