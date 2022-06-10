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Актриса Будина рассказала, как изменилась ее жизнь после ухода из кино

Актриса Будина рассказала, как изменилась ее жизнь после ухода из кино
globallookpress/Roman Denisov, Роман Денисов

Актриса Ольга Будина несколько раз брала паузу в карьере. Она призналась, что после ухода из кино ее жизнь сильно изменилась — смогла зажить, как обычный человек.

Первый раз артистка взяла паузу, когда у нее родился ребенок. Спустя время звезда стала разочаровываться в «парадигме нашей культурной политики». По ее словам, многие коллеги перестали придерживаться принципа создателя актерской системы Константина Станиславского, который говорил, что нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве.

Будина, понаблюдав за происходящим, решила меньше сниматься. Вместе с уменьшением количества работы падала и популярность артистки. Однако звезду эту ничуть не тревожило, поскольку она наконец-то смогла вздохнуть полной грудью.

«Есть свои плюшки: сейчас я могу себе позволить жить как обычный человек и не ходить зимой и летом в солнечных очках. Хотя осенью на экраны должен выйти шестой сезон “Земского доктора”, и думаю, что скоро снова придется их надеть. Я люблю людей, но очень стеснительна и мнительна по своей природе», — рассказала 47-летняя артистка в разговоре с «Собеседником».

Будина, действительно, стала меньше сниматься в кино, отдавая предпочтение более значимым проектам. В частности, она занялась политикой и сняла два ролика о сути закона о семейно-бытовом насилии.

актриса Будина искусство кино
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