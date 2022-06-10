Актриса Будина рассказала, как изменилась ее жизнь после ухода из кино

«Есть свои плюшки: сейчас я могу себе позволить жить как обычный человек и не ходить зимой и летом в солнечных очках. Хотя осенью на экраны должен выйти шестой сезон “Земского доктора”, и думаю, что скоро снова придется их надеть. Я люблю людей, но очень стеснительна и мнительна по своей природе», — рассказала 47-летняя артистка в разговоре с «Собеседником».