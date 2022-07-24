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Актриса Бравицкая ждет появления Галкина после концерта Киркорова в Крыму

Актриса Бравицкая ждет появления Галкина после концерта Киркорова в Крыму
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Лариса Бравицкая резко отреагировала на решение певца Филиппа Киркорова выступить в Крыму. По ее мнению, после него на полуостров с концертами потянутся и другие артисты.

«Это называется — оставьте свои иллюзии. Ничего в нашей культуре не меняется и не изменится. Жду выступления в Крыму Галкина», — констатировала она.

Она отметила, что все, кто критикуют спецоперацию России на Украине, со временем «переобуются», потому что поймут, что за границей никому не нужны, и зарабатывать не смогут.

Иностранцы принудительно посещают концерты юмориста Максима Галкина в Европе. Об этом ранее заявил бывший депутат Роман Худяков.

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RusNewsToday24
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