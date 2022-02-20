Актриса Борщева стала новой гостьей проекта «Давай поговорим» блогера Манукяна

Актриса Борщева стала новой гостьей проекта «Давай поговорим» блогера Манукяна Новости
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Артистка Елена Борщева пришла на проект «Давай поговорим». Блогеру Вадиму Манукяну она рассказала о своем детстве и покорении КВН.

Маленькой Елене пришлось «отвоевывать право быть самой собой» еще в детстве. Но это время только закалило ее. В беседе с Манукяном Борщева пошутила, что не может называть тот период «несчастливым», так как интервью может посмотреть ее мама, пишет Федеральное агентство новостей.

Борщевой было трудно наладить контакт со сверстниками из-за ее необычной внешности. Ее отец был уроженцем Панамы. И с ним актриса смогла познакомиться уже во взрослом возрасте. Как только она решила уйти в стендап, Борщева взяла псевдоним – Елена Хульевна Санта-Мария Герра. Но по правилам Панамы, ее имя должно звучать как Елена Санта-Мария Борщева.

Многим Борщева запомнилась по игре в команде «Сборная Пятигорска», которая долгое время не могла пробиться в высшую лигу КВН. И чтобы хоть как то заявить о себе, юмористам пришлось осваивать украинскую лигу, но команду считали чужаками. В 2003 году у «Сборной Пятигорска» настал «звездный час». Артисты и их юмор, основанный на особенностях лингвистики, понравился публике.

 
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