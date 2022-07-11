Актриса Ауг лишилась работы в театре после возращения в Россию

Ауг не появится на сцене в проекте «Будущее.doc». Руководство театра приняло решение отдать роль другой артистке. Кроме того, в еще одном культурном учреждении — «Приюте комедианта» — тоже опровергли информацию о запланированных выступлениях Ауг. Актриса должна была принять участие в спектакле «Это все она» 21 августа, об этом сообщает «Абзац».