Актриса Ауг лишилась работы в театре после возращения в Россию

Актриса Юлия Ауг лишилась заработков в России после возвращения в страну. Спектакли с участием артистки в театрах были отменены.
Ауг не появится на сцене в проекте «Будущее.doc». Руководство театра приняло решение отдать роль другой артистке. Кроме того, в еще одном культурном учреждении — «Приюте комедианта» — тоже опровергли информацию о запланированных выступлениях Ауг. Актриса должна была принять участие в спектакле «Это все она» 21 августа, об этом сообщает «Абзац».
Ауг ранее раскритиковала проведение спецоперации на Украине. Более того, артистка отправилась в Эстонию, где приняла участие в скандальной постановке.