Актриса Аринбасарова заявила, что Кончаловский не писал книги сам

«Я разозлилась, когда прочла в книге какой-то бред о себе и Кончаловском. Будто бы, когда он решил уйти от меня к другой женщине, я ему заявила: “Лучше бы ты сказал, что моя мама умерла”. Кошмар! Я тогда позвонила Андрону: “Я бы и мизинца за тебя не отдала… Моя мама была выдающейся женщиной, героиней”. И прямо задала ему вопрос: “Зачем ты все это издал?” Андрон промолчал. Пожалуй, это была единственная наша крупная ссора за всю жизнь», — рассказала в беседе с «Экспресс газетой» актриса, добавив, что потом помирилась с кинематографистом.