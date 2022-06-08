Актриса Аринбасарова заявила, что Кончаловский не писал книги сам

Актриса Наталия Аринбасарова пришла в ужас от книги бывшего супруга Андрея Кончаловского. По ее словам, режиссер никогда сам не писал произведения — вместо него этим занимался один журналист.
Аринбасарова вспомнила, как однажды к ней пришел мужчина с расспросами о матери кинорежиссера, с которой актриса была дружна. Она любезно согласилась поговорить. Но когда книга вышла в свет, пришла в ярость. Возмутившись написанным, она позвонила Кончаловскому и устроила ему скандал.
«Я разозлилась, когда прочла в книге какой-то бред о себе и Кончаловском. Будто бы, когда он решил уйти от меня к другой женщине, я ему заявила: “Лучше бы ты сказал, что моя мама умерла”. Кошмар! Я тогда позвонила Андрону: “Я бы и мизинца за тебя не отдала… Моя мама была выдающейся женщиной, героиней”. И прямо задала ему вопрос: “Зачем ты все это издал?” Андрон промолчал. Пожалуй, это была единственная наша крупная ссора за всю жизнь», — рассказала в беседе с «Экспресс газетой» актриса, добавив, что потом помирилась с кинематографистом.
По ее словам, Кончаловский никогда не писал книг. Этим занимался журналист, имя которого она раскрывать не стала.
Аринбасарова, говоря о бывшем супруге, считает его менее образованным, чем ее второй муж. После развода с режиссером она вышла замуж за художника-постановщика Николая Двигубского. Кинодива была поражена эрудицией и знаниями второго супруга.
Аринбасарова и Кончаловский прожили в браке пять лет. У них родился сын Егор, который пошел по стопам родителей.