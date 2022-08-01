Актриса Анна Кошмал не скрывает радости после новости об уходе Добронравова из «Сватов»

Украинская блогер Алена Жужа сообщила, что ее соотечественница актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале «Сваты» ведущую роль, не перестает радоваться новости о том, что в ожидаемом всеми восьмом сезоне многосерийного фильма не будет актера Федора Добронравова, передает SOLENKA.INFO.