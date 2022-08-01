Актриса Анна Кошмал не скрывает радости после новости об уходе Добронравова из «Сватов»

Украинская блогер Алена Жужа сообщила, что ее соотечественница актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале «Сваты» ведущую роль, не перестает радоваться новости о том, что в ожидаемом всеми восьмом сезоне многосерийного фильма не будет актера Федора Добронравова, передает SOLENKA.INFO.
Блогер уточнила, что Добронравов отказался сниматься в продолжении «Сватов». Он заявил, что серьезно устал от роли и больше не испытывает желания перевоплощаться в любимого всеми персонажа.
Многие поклонники огорчились данным решением актера. Дело в том, что, вероятнее всего, продюсеры совсем исключат роль Добронравова из сюжета, придумав трагическую ситуацию. Так ранее произошло с другим известным «сватом» Юрием Анатольевич, который по сюжету фильма скоропостижно умер.
Однако, как отметила Жужа, несмотря на большое количество фанатов, сильно расстроившихся из-за новости о Добронравове, украинская коллега артиста Анна Кошмал очень обрадовалась такому раскладу событий. Она не стала скрывать своих эмоций.
При этом, актриса также не планирует появляться в новом сезоне «Сватов» по причине своих антироссийских взглядов и натянутых отношения с российскими артистами.