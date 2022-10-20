Актриса Анна Большова стала виновницей смертельного ДТП

Российская актриса Анна Большова насмерть сбила женщину. ДТП произошло в Калужской области.
Согласно предварительным данным, артистка находилась в машине одна и не была в состоянии алкогольного опьянения. Большова самостоятельно вызвала скорую для пострадавшей, а также обратилась в полицию.
Как пояснил источник в ГИБДД Telegram-каналу Baza, знаменитость, по всей видимости, не заметила пешехода на темной дороге.
«Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей», – прокомментировал источник.
Анна Большова – заслуженная артистка России, прославившаяся благодаря роли в телепостановке «Юнона и Авось». В проекте актриса снялась вместе с Николаем Караченцовым.