Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Анна Большова

Актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авария произошла в деревне Грачевка, которая находится в Калужской области. Актриса остановилась и сразу вызвала скорую на место происшествия, однако женщина скончалась до приезда врачей. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Сама Большова не выходит на связь с журналистами, однако инцидент прокомментировал изданию РИА “Новости” директор театра “Ленком” Марк Варшавер, которому актриса рассказала подробности ДТП. “Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте, и женщина сама бросилась под ее машину”, — заявил он и выразил надежду, что следователи учтут эти обстоятельства.

В некоторых СМИ также появилась информация, что погибшая женщина, которая оказалась жительницей деревни Грачевка, находилась в состоянии алкогольного опьянения. У нее остались супруг и двое детей. Как пишет телеграм-канал Mash, участок дороги, на котором произошла авария, не освещен, на что не раз жаловались местные жители.

Уточняется, что сама актриса находилась за рулем в трезвом состоянии.

Анна Большова известна своими театральными работами, а также ролями в сериалах “Мама-детектив”, “Мой личный враг”, “Презумпция невиновности” и других.