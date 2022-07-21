Актриса Анастасия Макеева заявила, что у нее не получается стать матерью

«Мы любим друг друга и хотим ребеночка. Меня спрашивали: “Настя, вы будете делать ЭКО?” Ответила, что нет, на все воля Божья. Я стала читать молитвы. Пошла к духовному отцу на исповедь и решила, что все в руках Господа: будет ребенок — отлично. Нет — значит, у меня другая миссия», — рассказала Макеева.