Актриса Анастасия Макеева заявила, что у нее не получается стать матерью

Российская актриса Анастасия Макеева заговорила о пополнении семейства. Она вот уже год как замужем за Романом Мальковым, но мамой становиться не торопилась.
Макеева в одном из интервью призналась, что задумывается о детях, хотя пока ничего не получается. Она точно уверена, что не готова повторить опыт Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.
«Мы любим друг друга и хотим ребеночка. Меня спрашивали: “Настя, вы будете делать ЭКО?” Ответила, что нет, на все воля Божья. Я стала читать молитвы. Пошла к духовному отцу на исповедь и решила, что все в руках Господа: будет ребенок — отлично. Нет — значит, у меня другая миссия», — рассказала Макеева.