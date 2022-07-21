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Актриса Анастасия Макеева заявила, что у нее не получается стать матерью

Актриса Анастасия Макеева заявила, что у нее не получается стать матерью
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Анастасия Макеева заговорила о пополнении семейства. Она вот уже год как замужем за Романом Мальковым, но мамой становиться не торопилась.

Макеева в одном из интервью призналась, что задумывается о детях, хотя пока ничего не получается. Она точно уверена, что не готова повторить опыт Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

«Мы любим друг друга и хотим ребеночка. Меня спрашивали: “Настя, вы будете делать ЭКО?” Ответила, что нет, на все воля Божья. Я стала читать молитвы. Пошла к духовному отцу на исповедь и решила, что все в руках Господа: будет ребенок — отлично. Нет — значит, у меня другая миссия», — рассказала Макеева.

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RusNewsToday24
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