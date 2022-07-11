Актриса Анастасия Макеева призналась, что ее муж отнял у нее паспорт

Российская актриса Анастасия Макеева и ее муж бизнесмен Роман Мальков не перестают признаваться друг другу в большой любви. Однако недавно артистка сообщила, что Мальков держит ее паспорт при себе и не отдает, передает TeleProgramma.
Нынешние супруги нашли друг друга в 2020 году. После чего стали неразлучны. Весной прошлого года Макеева и Мальков обвенчались.
Несмотря на то, что актриса открыто заявляет о бесконечности взаимных чувств с супругом, сам бизнесмен прибегает к серьезному контролю над Анастасией. Так, Мальков уже полтора года держит при себе паспорт Макеевой.
«Смотрю на своего мужа и понимаю, что красавчик! Но этот голубоглазый парень, как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы. Нет шансов ко мне подойти, мой муж всегда рядом», — призналась артистка.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что бывший муж актрисы Анастасии Макеевой будет судиться с ней за имущество.