Актриса Анастасия Макеева призналась, что ее муж отнял у нее паспорт

«Смотрю на своего мужа и понимаю, что красавчик! Но этот голубоглазый парень, как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы. Нет шансов ко мне подойти, мой муж всегда рядом», — призналась артистка.