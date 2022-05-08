Актриса Анастасия Макеева отметила первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым

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Актриса Анастасия Макеева отметила в этом году важную дату. Она отпраздновала первую годовщину свадьбы со своим мужем Романом Мальковым.
С ситцевой свадьбой Макееву и Малькова поздравила в соцсетях ассистентка артистки. Она пожелала паре всего наилучшего.
«Пусть каждый год совместной жизни делает ваши отношения еще более прочными, нежными, чуткими и волнительными», — написала ассистентка звезды в Telegram.
До брака с Макеевой Мальков был женат. С первой супругой он воспитывал четверых детей. После развода старший сын пары предпочел остаться с отцом и его новой женой, трое младших живут с матерью.
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