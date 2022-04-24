Актриса Алла Михеева дебютировала в качестве певицы

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Телеведущая и актриса Алла Михеева решила попробовать себя в качестве певицы. Видео на первую музыкальную композицию под названием «За секунду до» она разместила на официальном YouTube-канале.
Михеева, общаясь с поклонниками в социальной сети, призналась, что мечтала снять лирический клип на данную песню. Однако сделать этого раньше ей не удавалось.
Звезда шоу «Вечерний Ургант» попросила пользователей поделиться мнением о ее дебюте в качестве вокалистки. Примечательно, что трек стал саундтреком к сериалу «Обоюдное согласие».
Фолловеры были удивлены подобным музыкальным экспериментом актрисы. Некоторые поддержали ее новое начинание, а другие, наоборот, раскритиковали.
«Набор несвязных слов и фраз, а также синтетический голос. Вероятно, необходимо поблагодарить звукарей и их компьютеры»;
«Как бы я ни любил вас, но тут уж очень посредственно», − высказались комментаторы.
Кроме этого, блондинку сравнили с бывшей ведущей скандального проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. Известно, что та начала певческую карьеру после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.