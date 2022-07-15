Актриса Алла Довлатова перечислила преимущества российских курортов перед европейскими

«Мы уже 8 лет проводим свой летний отпуск на наших курортах, совсем не скучая о курортах европейских. Помню, раньше мы отдыхали на Лазурном берегу, где яблоку было некуда упасть. Вспоминаю пляж в Каннах, когда я поворачивалась на своем лежаке, то невольно попой задевала отдыхающего на соседнем лежаке дяденьку. А российские просторы позволяют нашим отелям подняться на недосягаемый уровень по отношению к европейским», — написала Довлатова