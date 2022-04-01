Актриса Александра Яковлева умерла после продолжительной болезни

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Советская и
российская актриса Александра Яковлева ушла из жизни в возрасте 64 лет. Об этом
сообщил режиссер Николай Лебедев.
Актриса на
протяжении нескольких лет боролась с тяжелой болезнью. Зрители знают ее по
фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Парашютисты», «Человек с бульвара Капуцинов»
и многим другим.
«Это, к несчастью,
произошло», — цитирует режиссера ТАСС.
В 1980-е годы Яковлева
была одной из наиболее востребованных актрис советского кино. В 1993 году она
покинула кинематограф, однако в 2016 году вновь возобновила актерскую
деятельность.
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