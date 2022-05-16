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    Активы Renault в России перейдут к государству и правительству Москвы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Активы Renault в России перейдут к государству и правительству Москвы

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    pxhere.com/PD

    Активы группы Renault, находящиеся в России, переходят в государственную собственность, сообщил Минпромторг. Изменения также затронули автоконцерн «АвтоВАЗ».

    Французское предприятие передает свои акции ЗАО «Рено Россия» в пользу Правительства Москвы. Также принадлежавшие им акции АвтоВАЗа переходят в собственность Российской Федерации.

    «Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа», — приводит URA.RU текст заявления.

    Renault предоставили право на обратный выкуп своей доли в АвтоВАЗе, которое будет действительно в течение шести лет.

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