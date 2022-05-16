Активы Renault в России перейдут к государству и правительству Москвы

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Активы группы Renault, находящиеся в России, переходят в государственную собственность, сообщил Минпромторг. Изменения также затронули автоконцерн «АвтоВАЗ».
Французское предприятие передает свои акции ЗАО «Рено Россия» в пользу Правительства Москвы. Также принадлежавшие им акции АвтоВАЗа переходят в собственность Российской Федерации.
«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа», — приводит URA.RU текст заявления.
Renault предоставили право на обратный выкуп своей доли в АвтоВАЗе, которое будет действительно в течение шести лет.
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