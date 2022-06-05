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Активисты ЕР организовали шествие с гигантским триколором в преддверии Дня России

Активисты ЕР организовали шествие с гигантским триколором в преддверии Дня России
pexels.com

Массовая акция в преддверии Дня России прошла на Пушкинской набережной в Москве. Ее участники растянули огромный триколор.

В мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек. Среди них активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

«Более пяти тысяч наших активистов с флагами России прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем подняли триколоры, образуя тем самым “живую волну”, исполнили Гимн России и развернули триколор», — сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Этой акцией активисты поздравили соотечественников с наступающим Днем России. Так они напомнили гражданам о единстве страны.

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