Активисты движения «Мир Луганщины» проверяют состояние памятников на освобожденной территории ЛНР

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Старобельский район насчитывает три комплекса с Вечным огнем.
Все они отключены от газоснабжение последние восемь лет. Братская могила советских
воинов в селе Половинкино требует ремонта. На памятнике воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне, в Белокуракино, Вечный огонь тоже не горит.
«Многие памятные места
находятся в плохом состоянии и Вечный огонь отключен от подачи газа, поэтому
активисты решили проверить мемориальные комплексы ко Дню Победы», — передает
слова помощника координатора проекта «Мы помним!» Ирины Шмыриной РИА Новости.
Более 200 объектов воинской славы почистят и отремонтирую ко
Дню Победы в Дмитровском округе, передает интернет-издание «Подмосковье
сегодня». Рабочие уже начали мыть и красить стелы и обелиски, полировать
мраморные плиты и демонтировать ограждения.
Подростка из Ставрополья арестовали на два месяца за
осквернение мемориала «Вечный огонь», сообщает
телеканал «360».
Обвинение вынес Невинномысский городской суд.