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    Активисты движения «Мир Луганщины» проверяют состояние памятников на освобожденной территории ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Активисты движения «Мир Луганщины» проверяют состояние памятников на освобожденной территории ЛНР

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    globallookpress.com/Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

    Старобельский район насчитывает три комплекса с Вечным огнем.
    Все они отключены от газоснабжение последние восемь лет. Братская могила советских
    воинов в селе Половинкино требует ремонта. На памятнике воинам, погибшим в
    Великой Отечественной войне, в Белокуракино, Вечный огонь тоже не горит.

    «Многие памятные места
    находятся в плохом состоянии и Вечный огонь отключен от подачи газа, поэтому
    активисты решили проверить мемориальные комплексы ко Дню Победы», — передает
    слова помощника координатора проекта «Мы помним!» Ирины Шмыриной РИА Новости.

    Активисты движения «Мир Луганщины» проверяют состояние памятников на освобожденной территории ЛНР
    pixabay.com/PD

    Более 200 объектов воинской славы почистят и отремонтирую ко
    Дню Победы в Дмитровском округе, передает интернет-издание «Подмосковье
    сегодня»    . Рабочие уже начали мыть и красить стелы и обелиски, полировать
    мраморные плиты и демонтировать ограждения.

    Подростка из Ставрополья арестовали на два месяца за
    осквернение мемориала «Вечный огонь»,  сообщает
    телеканал «360».
    Обвинение вынес Невинномысский городской суд.

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