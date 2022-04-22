Активисты движения «Мир Луганщины» проверяют состояние памятников на освобожденной территории ЛНР

Старобельский район насчитывает три комплекса с Вечным огнем.

Все они отключены от газоснабжение последние восемь лет. Братская могила советских

воинов в селе Половинкино требует ремонта. На памятнике воинам, погибшим в

Великой Отечественной войне, в Белокуракино, Вечный огонь тоже не горит.