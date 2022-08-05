Активист российского ЛГБТ-движения Калинкин высказался о конфликте Соседова и Шукшиной

Активист ЛГБТ-движения России Дмитрий Калинкин заступился за Сергея Соседова. Ведущего раскритиковала актриса Мария Шукшина за нетрадиционную ориентацию.
Шукшина несколько дней назад обвинила Соседова в том, что он транслирует нетрадиционные ценности для подрастающего поколения. Артистка призвала прекратить выпускать в эфир шоу критика.
Однако Калинкин поспешил напомнить Шукшиной, что ориентация телеведущих никак не влияет на русскую культуру. Более того, он напомнил об исследовании ученых, которые доказали, что некоторые люди рождаются с определенной ориентацией, а не выбирают ее, пишет Solenka.info.