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Активист российского ЛГБТ-движения Калинкин высказался о конфликте Соседова и Шукшиной

Активист российского ЛГБТ-движения Калинкин высказался о конфликте Соседова и Шукшиной
prt scr youtube.com/Ходят Слухи

Активист ЛГБТ-движения России Дмитрий Калинкин заступился за Сергея Соседова. Ведущего раскритиковала актриса Мария Шукшина за нетрадиционную ориентацию.

Шукшина несколько дней назад обвинила Соседова в том, что он транслирует нетрадиционные ценности для подрастающего поколения. Артистка призвала прекратить выпускать в эфир шоу критика.

Однако Калинкин поспешил напомнить Шукшиной, что ориентация телеведущих никак не влияет на русскую культуру. Более того, он напомнил об исследовании ученых, которые доказали, что некоторые люди рождаются с определенной ориентацией, а не выбирают ее, пишет Solenka.info

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