Активист российского ЛГБТ-движения Калинкин высказался о конфликте Соседова и Шукшиной

Однако Калинкин поспешил напомнить Шукшиной, что ориентация телеведущих никак не влияет на русскую культуру. Более того, он напомнил об исследовании ученых, которые доказали, что некоторые люди рождаются с определенной ориентацией, а не выбирают ее, пишет Solenka.info.