Активист Махаев на канале «Соловьев Live» рассказал об успехах штаба КИБЕР ФРОНТА Z

Махаев обсудил с ведущим эфира Маратом Булатовым успехи движения. Во-первых, участникам штаба удалось закрыть крымский шиномонтаж, который отказался предоставлять военным свои услуги. Во-вторых, они создали общественный резонанс вокруг кафе La Virgen Taqueria и бара «Андердог» в Москве, собирающих средства на нужды ВСУ.