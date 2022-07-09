Активист Махаев на канале «Соловьев Live» рассказал об успехах штаба КИБЕР ФРОНТА Z

Активист и член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме РФ Дмитрий Махаев принял участие в передаче «День Z» на канале «Соловьев Live». Он представил штаб КИБЕР ФРОНТ Z.
Махаев обсудил с ведущим эфира Маратом Булатовым успехи движения. Во-первых, участникам штаба удалось закрыть крымский шиномонтаж, который отказался предоставлять военным свои услуги. Во-вторых, они создали общественный резонанс вокруг кафе La Virgen Taqueria и бара «Андердог» в Москве, собирающих средства на нужды ВСУ.
Кроме того, активисты обсудили молодежную политику и западную культуру. Участники «Дня Z» также подняли тему патриотического воспитания в школах.
Объединение КИБЕР ФРОНТ Z 9 и 10 июля проведет мероприятия в штабе в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу Университетская набережная, 25. Они обсудят успешное продвижение спецоперации на Украине.