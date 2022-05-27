Активист Красильникова сравнила с неудавшимся розыгрышем транспортную реформу в Петербурге

По ее словам, если второй этап будет похож на провалившийся первый, то количество проблем только увеличится, что негативно повлияет на жителей Северной столицы. При этом не стоит забывать, что впереди еще и третий этап, когда в городе полностью уберут все маршрутки. Однако согласует ли Минфин средства на новые автобусы — остается загадкой, резюмировала Красильникова.