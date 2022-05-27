Активист Красильникова сравнила с неудавшимся розыгрышем транспортную реформу в Петербурге

Второй этап транспортной реформы стартует в Петербурге 1 июня, а для разъяснения новых правил работы общественного транспорта власти города хотят привлечь волонтеров.
Их основной задачей станет помощь местным жителям в освоении новых маршрутов и систем оплаты. В качестве вознаграждения активисты получат сувениры, благодарственные письма и стилизованные карты «Подорожник».
Однако представители движения «Петербург — город перемен» уверены, что привлечение граждан к исправлению пробелов в реформе не спасет ситуацию. По их словам, «информирование» не поможет «залезть в переполненный автобус».
«Жители Петербурга прочувствовали на себе первый этап транспортной реформы. Увеличение интервала между автобусами, отсутствие маршруток и исчезновение удобных маршрутов — все это привело к огромным очередям на остановках. Не удивительно, что реформа началась в день дурака. Все это было, скорее, похоже на злую шутку или неудавшийся розыгрыш, но, к сожалению, оказалось реальностью», — отметила координатор движения «Петербург — город перемен» Лада Красильникова в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По ее словам, если второй этап будет похож на провалившийся первый, то количество проблем только увеличится, что негативно повлияет на жителей Северной столицы. При этом не стоит забывать, что впереди еще и третий этап, когда в городе полностью уберут все маршрутки. Однако согласует ли Минфин средства на новые автобусы — остается загадкой, резюмировала Красильникова.