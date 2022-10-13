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Актеры сериала «Моя прекрасная няня» становятся жертвой проклятия

Актеры сериала «Моя прекрасная няня» становятся жертвой проклятия
prt scr youtube.com/Tanya Kisilevsky

Причастные к сериалу «Моя прекрасная няня» актеры становятся жертвой проклятия. Об этом пишет портал «КиноАфиша».

Об этом заговорили, когда с артистами, принимавшими участие в съемках, стали происходить несчастья. Сначала из жизни ушла Любовь Полищук. Через некоторое время умирает Жанна Фриске, которая проходила пробы на роль главной героини. В 2018 году Анастасии Заворотнюк была диагностирована страшная болезнь – рак мозга.

Как выяснилось, это касается не только российской адаптации комедийного сериала. Актрисе Фрэн Дрешер, сыгравшей главною роль в американской версии, поставили диагноз рак матки. Однако ей удалось победить заболевание.

анастасия заворотнюк моя прекрасная няня проклятие
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RusNewsToday24
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