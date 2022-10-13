Актеры сериала «Моя прекрасная няня» становятся жертвой проклятия

Об этом заговорили, когда с артистами, принимавшими участие в съемках, стали происходить несчастья. Сначала из жизни ушла Любовь Полищук. Через некоторое время умирает Жанна Фриске, которая проходила пробы на роль главной героини. В 2018 году Анастасии Заворотнюк была диагностирована страшная болезнь – рак мозга.