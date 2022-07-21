Актеры Поргина и Садальский оценили идею создания черного списка артистов из РФ

Актеры Людмила Поргина и Станислав Садальский в беседе с «Экспресс газетой» высказались об идее создания черного списка артистов, которую предложил журналист Александром Малькевичем.
Вдова знаменитого актера Николая Караченцова отметила, что ко всем артистам нужно относиться сдержанно. Она подчеркнула, что в силу профессии им и так присуща излишняя эмоциональность.
«Я нахожусь сейчас в Болгарии, тут и русские, и украинцы, и англичане – все. И что же нам теперь – драться? Думаю, что предложение Малькевича — слишком резкое», — заявила Поргина.
Актер Станислав Садальский же резко отреагировал на предложение создать черный список, отметив, что каждый имеет право на свой выбор.
«Я за то, что каждый человек имеет право на собственное мнение!» — высказался артист.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.