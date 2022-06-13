Актеру Анатолию Васильеву стало плохо во время работы в театре на Таганке

Заслуженный артист России Анатолий Васильев, вдовец Ии Савиной, пожаловался на плохое самочувствие во время работы в московском театре на Таганке. Актеру была экстренно вызвана скорая помощь.
По данным источника РЕН ТВ, Васильев не мог говорить и ощущал сильную слабость в ногах и руках. Прибывшие медики оказали ему помощь. По их словам, необходимости в госпитализации не было.
Анатолий Васильев родился в 1939 году. Актером он стал работать в 25 лет. К 1966 году артист выпустился из училища имени Щукина и поступил на отделение режиссеров. На протяжении 30 лет он жил вместе с актрисой Ией Савиной, однако официальный брак был заключен лишь за две недели до ее смерти.