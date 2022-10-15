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Актера из советской картины «Свадьба в Малиновке» затравили на работе

Как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Михаила Водяного
кадр из фильма «Свадьба в малиновке»

Актер Михаил Водяной, который сыграл Попандопуло в картине «Свадьбы в Малиновке», стал жертвой травли на работе. После назначения художественным руководителем и директором Одесского театра музыкальной комедии на артиста посыпались обвинения.

Новая должность в театре досталась ему в 1979 году после ухода режиссера Михаила Ошеровского. По слухам, сторонники экс-режиссера стали травить Водяного. Сначала его обвинили в растрате, а позже в растлении малолетних, пишет iReactor.

Актер очень переживал из-за сложившейся ситуации, и это сказалось на сердце. Водяной перенес два инфаркта. К началу судебного процесса он был изможден.

В суде одна из малолетних свидетельниц призналась, что оговорила актера. У другой были нестыковки в показаниях. Несмотря на это, обвинения так и не сняли. В сентябре 1987 года Водяной умер от третьего инфаркта.

Позднее дело закрыли, а Одесский театр музыкальной комедии, в котором он служил, назвали в его честь.

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RusNewsToday24
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