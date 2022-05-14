Актер Жерар Депардье планирует вернуться в Россию

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Французский актер Жерар Депардье, осудивший специальную операцию России на Украине, намерен вернуться в РФ. Сроки прибытия артиста и серьезность его намерений не уточняются.
Данной информацией поделился представитель актера Арно Фрилле в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что его подопечный не помогал украинским беженцам.
«Он не принимает участия ни в конкретных акциях помощи беженцам, ни в гуманитарных программах. Конечно [Депардье планирует возвращаться в Россию — прим.ред]», — рассказал Фрилле.
Ранее звезда фильма «Невезучие» публично выступил против специальной операции. Он дал слово, что выделит средства на помощь жителям Украины.
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