Актер Збруев высказался об артистах, вредящих «Ленкому»

Актер Александр Збруев высказался об обстановке в театре «Ленком». Он заявил, что некоторые артисты вредят культурному учреждению.
По словам Збруева, театру не хватает режиссера, который бы «дал новый импульс». Также для его развития необходимо навести порядок внутри, подчеркнул актер.
«В нашей труппе есть люди, которые театру вредят, они настраивают труппу, говорят какую-то чушь, которая через сарафанное радио распространяется дальше. Как с ними поступать, я не знаю», — сообщил он изданию kp.ru.
Также Збруев добавил, что при Марке Варшавере театр «держится». Актер напомнил, что в создании «Ленкома» участвовали великие культурные деятели — Константин Симонов, Иван Берсенев, Михаил Булгаков.