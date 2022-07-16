Актер Збруев поставил на место метившую на должность худрука в «Ленкоме» Захарову

Российский актер Александр Збруев заявил, что полностью поддерживает директора московского театра «Ленком» Марка Варшавера во всех его решениях. Он считает, что нужно поставить на место людей, которые причиняют вред театру. В этот список артист отнес и дочь покойного худрука театра Александру Захарову, передает «Московский комсомолец».
«Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре. Зачем это?», — заявил Збруев.
Актер также уточнил, что действующий директор «Ленкома» все время помогает людям — дает шанс проявить себя даже незнакомому актеру, так как в театре все равны.
Отметим, после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова рабочие отношения между актрисой Александрой Захаровой, метившей на место отца, и директором театра Марком Варшавером накалились. Артистка обвинила руководителя «Ленкома» в том, что он ждал смерти Захарова и был рад соответствующей новости. Позже руководство театра вовсе упразднило должность худрука.