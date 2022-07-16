Актер Юрий Батурин признался, что хотел «убить» свою супругу

Известный российский актер Юрий Батурин в интервью изданию WomanHit рассказал о том, как они с супругой справляются с проблемами в отношениях.
Артист признался, что за 25 лет семейной жизни у него много раз возникало желание разорвать отношения или вовсе «убить» жену, сообщает издание. При этом супруги пытались подстроить партнера под себя, но ничего из этого не вышло.
«Первые десять лет было ощущение, что у нас медовый месяц. Но потом все немножко трансформируется, меняются приоритеты… Я не могу сказать, люблю ее или нет, но знаю, что жить без нее не могу», — рассказал журналистам актер.
Напомним, что Юрий и Ирина Батурины поженились в 1997 году, в 2013 году у пары родился первенец Богдан.