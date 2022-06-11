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Актер Владимир Машков посетил Луганск перед Днем России

Актер Владимир Машков посетил Луганск перед Днем России
rt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков приехал в Донбасс накануне Дня России.

Машков встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником во время своего визита в регион. Также актер выступил в местном кинотеатре «Русь» перед началом показа картины «Движение вверх» в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе».

«Мы — один народ, у нас одна судьба, и у нас будет одна победа. Другого быть не может», — сказал Машков собравшимся зрителям.

Художественный руководитель Театра Табакова заявил, что невероятно счастлив посетить Луганск. Ранее Машков поддержал решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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