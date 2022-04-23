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    Актер Стас Садальский не верит в идею шоу «Гoлос»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актер Стас Садальский не верит в идею шоу «Гoлос»

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    globallookpress/Gennadii Usoev

    Актер Стас Садальский прошелся по популярному
    музыкальному шоу «Гoлос». Он заявил, что программа была создана для «своих», а
    не для поиска новых талантов.

    В своем микроблоге Садальский заявил, что «Гoлос» является совершенно бесполезным
    проектом, так как участвующие в нем артисты после окончания очередного сезона
    никак не продвигаются, и о них все забывают.

    «Вы все прекрасно понимаете идею этой передачи.
    Создана программа для “своих”. Якобы звезды пытаются открыть новые имена. На
    нашем ТВ никому не нужны новые таланты, хотя есть замечательные новые
    исполнители», — высказался актер.

    Садальский назвал шоу «Гoлос» «сплошной имитацией». По его
    словам, после окончания шоу руководству Первого канала откровенно наплевать на
    судьбу участников.

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