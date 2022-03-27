Актер Станислав Садальский показал редкое фото с ушедшей в монахини Ольгой Гобзевой

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Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Гобзева в свое время приняла монашеский постриг. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский показал, как она выглядит спустя 30 лет.
Неожиданная встреча Садальского с Гобзевой произошла при не самых радостных обстоятельствах: они оказались в числе артистов, получивших приглашение посетить вечер памяти народного артиста РСФСР Юрия Богатырева, с которым ставшая впоследствии монахиней актриса делила съемочную площадку фильма «Этот фантастический мир». Совместным снимком с Гобзевой Садальский поделился в социальных сетях.
Как выяснилось, это не первая встреча двух артистов. По словам Садальского, однажды он уже подходил к Гобзевой, однако тогда на вопрос, является ли она той самой актрисой, звезда ответила отрицательно.
«Соврала. Простите, пожалуйста», — призналась Гобзева.
Актерское портфолио Ольги Гобзевой насчитывает 88 ролей в кино. Среди наиболее известных фильмов с ее участием значатся «Мальчики», «Фокусник», «Капитан Соври-голова», «Мне двадцать лет» и «Однажды двадцать лет спустя».