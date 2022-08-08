Актер Соколов встал на защиту Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Актер Андрей Соколов заявил, что полностью поддерживает директора московского театра «Ленком» Марка Варшавера на фоне конфликтов с артистками Людмилой Поргиной и Александрой Захаровой, передает StarHit.
По информации источника, Соколов подчеркнул, что Варшавер не раз помогал многим людям стать настоящими звездами. Именно поэтому Поргина не должна высказывать свое недовольство в адрес директора «Ленкома».
«Наблюдаю за происходящим, читаю ее высказывания и абсолютно не понимаю, как можно так себя вести после того, сколько ей и Николаю Петровичу Марк Борисович сделал добра», — заявил Соколов.
Актер также высказался о продолжительном противостоянии Варшавера и дочери покойного худрука театра Марка Захарова Александры. По словам артиста, в контексте данной ситуации все не просто, а в коллективе «Ленкома» царит напряженная обстановка. Несмотря ни на что, Соколов заявил, что полностью поддерживает Варшавера.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Захарова будет сниматься в «Ленкоме», несмотря на запреты Варшавера.