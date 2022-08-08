Актер Соколов встал на защиту Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Актер также высказался о продолжительном противостоянии Варшавера и дочери покойного худрука театра Марка Захарова Александры. По словам артиста, в контексте данной ситуации все не просто, а в коллективе «Ленкома» царит напряженная обстановка. Несмотря ни на что, Соколов заявил, что полностью поддерживает Варшавера.