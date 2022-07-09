Актер Шиловский не понимает, почему Хаматова бросила детей своего фонда «Подари жизнь»

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский раскритиковал актрису Чулпан Хаматову, оставившую свой благотворительный фонд «Подари жизнь» на произвол судьбы.
Хаматова покинула Россию после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Шиловский осудил актрису за отъезд из страны, заявив о безразличии к детям ее фонда. По его мнению, такой поступок Хаматовой является самым настоящим «плевком».
«Какой фонд был! Детям помогал! Это же самое святое. Маленькая моя, что же ты делаешь? Ты же боролась за этот фонд и за детей. И ты их бросила. Хаматова не одна такая, есть и другие. Почему так поступили? От отсутствия внутренней культуры», — цитирует актера News.ru.
Шиловский добавил, что ему все равно на то, как будет складываться жизнь Хаматовой в другой стране. Больше всего его расстроило именно безответственное отношение актрисы к подопечным своего благотворительного фонда, который она бросила.