Актер Шиловский не понимает, почему Хаматова бросила детей своего фонда «Подари жизнь»

«Какой фонд был! Детям помогал! Это же самое святое. Маленькая моя, что же ты делаешь? Ты же боролась за этот фонд и за детей. И ты их бросила. Хаматова не одна такая, есть и другие. Почему так поступили? От отсутствия внутренней культуры», — цитирует актера News.ru.