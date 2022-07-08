Актер Шагин назвал Хаматову и Галкина «иудовым племенем»

Известный актер Антон Шагин, сыгравший в «Стилягах» и «Северном ветре», высказался о покинувших Россию коллегах — Чулпан Хаматовой и Максиме Галкине.
После начала спецоперации Галкин поехал в Израиль, а Хаматова — в Латвию. Оттуда артисты критиковали родину. По мнению Шагина, это недостойный поступок.
«Уехавших из страны Максима Галкина и Чулпан Хаматову я считаю «иудовым племенем». Нынешняя ситуация многое проявила — значит, сердце у этих людей изначально было предательским», — цитирует его «АиФ».
Актеру жаль, кто коллеги сделали такой выбор. Однако этого уже не изменить, «это останется на их совести», подытожил Шагин.