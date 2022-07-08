Новости0

Актер Шагин назвал Хаматову и Галкина «иудовым племенем»

Актер Шагин назвал Хаматову и Галкина «иудовым племенем»
Комсомольская правда/Global Look Press / Анатолий Ломохов

Известный актер Антон Шагин, сыгравший в «Стилягах» и «Северном ветре», высказался о покинувших Россию коллегах — Чулпан Хаматовой и Максиме Галкине.

После начала спецоперации Галкин поехал в Израиль, а Хаматова — в Латвию. Оттуда артисты критиковали родину. По мнению Шагина, это недостойный поступок.

«Уехавших из страны Максима Галкина и Чулпан Хаматову я считаю «иудовым племенем». Нынешняя ситуация многое проявила — значит, сердце у этих людей изначально было предательским», — цитирует его «АиФ».

Актеру жаль, кто коллеги сделали такой выбор. Однако этого уже не изменить, «это останется на их совести», подытожил Шагин.

галкин хаматова шагин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.