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Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» предстанет перед судом за нападение на банк

Пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома в Екатеринбурге
Global Look Press | Oliver Ring/imageBROKER

Актера Андрея Бажанова, сыгравшего в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей» будут судить за попытку ограбления банка, передает Петербургский дневник.

Артист признался, что хотел оказаться под стражей, чтобы коллекторы перестали требовать его вернуть долги кредитной организации.

Отмечается, что Бажанов зашел в отделении банка в Петербурге на Гражданском проспекте с медицинской маской на лице, достал травматический пистолет и потребовал передать ему деньги. По данным СМИ, против артиста возбуждено уголовное дело.

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RusNewsToday24
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