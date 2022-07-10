Актер Сергей Юшкевич высказался о том, как относится к спецоперации России

Заслуженный артист России украинского происхождения Сергей Юшкевич высказал свое отношение к спецоперации России на Украине.
Сергей Юшкевич родился на Украине, его мама до сих пор живет в городе Черновцы на Западной Украине, и поэтому актер близко к сердцу воспринимает ситуацию, которая сложилась в стране. Артист поддерживает действия России и считает, что российские военные выполняют свой долг, и заслуживают только уважение и благодарность.
«Бывает, слышу, что спецоперация — это плохо. Но, на мой взгляд, люди, которые участвуют в ней, сражаются за свою Родину. И со стороны Украины была очевидная опасность для нашей страны», — отметил Юшкевич.
Артист рассказал, что готов поехать на Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих России, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик. Однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.