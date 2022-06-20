Актер Сергей Шакуров впервые прокомментировал события в мире

Телеведущий и народный артист РСФСР Сергей Шакуров выразил свой взгляд на последние мировые события.
Шакуров принял участие в открытии кинофестиваля «Провинциальная Россия», который проходит в Ейске. Артист выразил надежду, что здравый смысл и любовь в конечном счете победят.
«Мы очень озлоблены в последнее время, все отрицаем, ничего не принимаем. Я вспоминаю с огромной ностальгией замечательное советское время, когда мы жили все вместе. До сих пор дружу с директорами многих киностудий бывших союзных республик», — впервые прокомментировал актер события в мире корреспонденту «АиФ».
Кинофестиваль в Краснодарском крае продлится до 21 июня. В конкурсную программу вошли новые проекты российских кинодеятелей, среди которых «Бабки» режиссера Никиты Владимирова, «Выйти из группы» Марии Тумовой, «Маруся, форева!» Александра Галибина и многие другие.