Актер Сергей Шакуров впервые прокомментировал события в мире

«Мы очень озлоблены в последнее время, все отрицаем, ничего не принимаем. Я вспоминаю с огромной ностальгией замечательное советское время, когда мы жили все вместе. До сих пор дружу с директорами многих киностудий бывших союзных республик», — впервые прокомментировал актер события в мире корреспонденту «АиФ».