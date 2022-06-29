Известный российский актер Сергей Никоненко призвал закрыть «Гоголь-центр» из-за того, что там происходит.
Никоненко полагает, что нет никакого смысла ждать окончательного решения властей Москвы по поводу пролонгации договора с руководством театра, передает портал «Абзац». Артисту рассказали, что на сцене появляются полностью обнаженные женщины и мужчины, которые «болтают глупости в зрительный зал».
«Ну что это такое? Я бы не хотел прийти на такой спектакль со взрослой дочерью. Театр — храм. Священнодействуй или убирайся вон», — заявил артист.
Однако Никоненко считает, что в стране достаточно молодых режиссеров, которые могли бы взять контроль над «Гоголь-центром» в свои руки. В качестве основного кандидата на пост главы театра артист видит профессора РАТИ Романа Самгина.