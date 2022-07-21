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Актер Сергей Безруков организовал набор в ростовский филиал ВГИКа среди выходцев из Донбасса

Актер Сергей Безруков организовал набор в ростовский филиал ВГИКа среди выходцев из Донбасса
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков отправился в Ростов-на-Дону для творческой работы с бывшими жителями Донбасса. 

Как пишет портал «BLITZ+», выбор кандидатов на бюджетные места во ВГИК прошел для Безрукого непросто. В результате он проложил дорогу к актерству 13 желающим.

«Я рад, что нам удалось организовать спецнабор для абитуриентов из ЛДНР. Выбирать было очень трудно, но пришлось: взял 13 человек», — отметил звезда «Бригады».

Безруков указал, что учиться ребятам предстоит не легче, чем их московским коллегам.

безруков вгик Донбасс
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RusNewsToday24
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