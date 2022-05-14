Актер Сергей Безруков заступился за видеохостинг Rutube после кибератаки

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Кибератака на видеохостинг Rutube помогла разработчикам выявить уязвимые места в защите платформы, что сделает ее более жизнеспособной. Такое мнение высказал народный артист России Сергей Безруков.
По словам звезды сериала «Бригада», ему непонятны злорадные шутки на тему падения Rutube. Актер подчеркнул, что произошедшее вполне закономерно.
«Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания», — написал артист в своем Telegram-канале.
Видеохостинг подвергся кибератаке 9 мая. На восстановление Rutube ушло двое суток, после чего сервис возобновил свою работу.
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