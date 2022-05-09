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    Актер Сергей Безруков прочитал стихотворение Симонова в честь Дня Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актер Сергей Безруков прочитал стихотворение Симонова в честь Дня Победы

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    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Российский актер Сергей Безруков поздравил ветеранов с Днем Победы и прочитал стихотворение поэта Константина Симонова «Жди меня».

    В своем Telegram-канале артист опубликовал две записи в честь 9 Мая. В одном он поздравил с праздником всех ветеранов и своего деда, а также записал видеоролик, в котором спел песню из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». В другом посте он прочитал стихотворение Симонова, которое поэт посвятил своей возлюбленной, когда ушел на фронт в 1941 году.

     «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди», — начал читать Безруков.

    Напомним, такой же ролик актер записывал перед Днем Победы в 2015 году. Тогда он тоже выбрал стихотворение «Жди меня» и опубликовал его прочтение на своем YouTube-канале.

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