Актер Сергей Безруков прочитал стихотворение Симонова в честь Дня Победы

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Российский актер Сергей Безруков поздравил ветеранов с Днем Победы и прочитал стихотворение поэта Константина Симонова «Жди меня».
В своем Telegram-канале артист опубликовал две записи в честь 9 Мая. В одном он поздравил с праздником всех ветеранов и своего деда, а также записал видеоролик, в котором спел песню из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». В другом посте он прочитал стихотворение Симонова, которое поэт посвятил своей возлюбленной, когда ушел на фронт в 1941 году.
«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди», — начал читать Безруков.
Напомним, такой же ролик актер записывал перед Днем Победы в 2015 году. Тогда он тоже выбрал стихотворение «Жди меня» и опубликовал его прочтение на своем YouTube-канале.
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