Актер Сергей Безруков прочитал стихотворение Симонова в честь Дня Победы

В своем Telegram-канале артист опубликовал две записи в честь 9 Мая. В одном он поздравил с праздником всех ветеранов и своего деда, а также записал видеоролик, в котором спел песню из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». В другом посте он прочитал стихотворение Симонова, которое поэт посвятил своей возлюбленной, когда ушел на фронт в 1941 году.