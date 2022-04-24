Актер Сергей Астахов резко высказался об избиении внучки Бродского украинскими беженцами

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Российский актер Сергей Астахов обвинил в фашизме напавших на его коллегу Агнию Мищенко-Бродскую беженцев из Украины.
Звезда фильма «Бумер-2» уже не первый год является гражданкой Италии, которую любил ее знаменитый дедушка поэт Иосиф Бродский. Однако этот факт не остановил украинских беженцев, которые напали на девушку прямо возле ее дома. Комментируя это происшествие, Астахов резко высказался о преступниках и обвинил их в фашизме.
«Прежде всего бить женщин плохо. Не важно, кто она: учитель, врач или актриса. Бить людей по национальному признаку тоже очень плохо. И не важно, кто ты: эфиоп, украинец или русский. По национальному признаку бить людей нельзя. Это обыкновенный фашизм», — цитирует актера Пятый Канал.
Ранее Мищенко-Бродская уведомила своих подписчиков, что уже обратилась к итальянским правоохранительным органам, написав на злоумышленников заявление о нападении.