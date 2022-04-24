Актер Сергей Астахов резко высказался об избиении внучки Бродского украинскими беженцами

«Прежде всего бить женщин плохо. Не важно, кто она: учитель, врач или актриса. Бить людей по национальному признаку тоже очень плохо. И не важно, кто ты: эфиоп, украинец или русский. По национальному признаку бить людей нельзя. Это обыкновенный фашизм», — цитирует актера Пятый Канал.