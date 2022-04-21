Актер Семчев объяснил, почему у него нет ролей в МХТ имени Чехова

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Актер Александр Семчев признался, что при прошлом
художественном руководителе МХТ имени Чехова Сергее Женоваче он
практически перестал появляться на сцене театра. Артист надеется, что с
приходом на должность Константина Хабенского ситуация изменится.
По словам артиста, при Олеге Табакове
подобной ситуации не было, тогда актер играл во многих постановках. Однако,
когда на должность художественного руководителя пришел Женовач, ситуация
изменилась.
«С приходом Сергея Васильевича Женовача
предлагать ничего мне не стали. Ну, в общем, просил подождать.
Я ждал», — рассказал Семчев в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Также артист добавил, что он очень обрадовался назначению
Хабенского на должность худрука. Семчев назвал звезду «Ночного дозора»
человеком дела и слова.