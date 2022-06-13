Актер Садальский рассказал о причинах конфликта с Васильевой

Актер Стас Садальский высказался о причине вражды со своей коллегой Татьяной Васильевой. Артист заявил, что знаменитость готова сказать любую информацию за деньги.
Садальский и Васильева более 15 лет были коллегами. Артисты долгое время поддерживали теплые дружеские отношения. Однако недавно знаменитости превратились в злейших врагов. По словам Садальского, связано произошедшее с тем, что Васильева слишком падкая на деньги.
«Она — лживая! И ей все равно, что говорить. Она за деньги что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей надо кормить детей», — заявил Садальский в беседе с журналистами PROZVEZD.
Кроме того, Садальский вспомнил, что однажды Васильева оказалась втянута в политическую историю из-за денег. По словам актера, она за крупную сумму негативно высказаться об одном политике.